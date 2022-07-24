«Очень удивился, даже вскочил со скамейки!» Жемалетдинов — о голе Марадишвили через себя

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался о голе хавбека Константина Марадишвили в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2). Футболист на 90+4-й минуте нанёс результативный удар через себя, который принёс его команде ничью.
«Очень удивлён голом Марадишвили, я даже вскочил со скамейки. Не думаю, что он поломался после этого. На тренировках ни разу не клал такие мячи», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
После двух сыгранных туров «Локомотив» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023, набрав два очка. «Ростов» имеет в своём активе столько же баллов, команда Валерия Карпина идёт в таблице следом за железнодорожниками.
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