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«Очень удивился, даже вскочил со скамейки!» Жемалетдинов — о голе Марадишвили через себя

«Очень удивился, даже вскочил со скамейки!» Жемалетдинов — о голе Марадишвили через себя
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался о голе хавбека Константина Марадишвили в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2). Футболист на 90+4-й минуте нанёс результативный удар через себя, который принёс его команде ничью.

«Очень удивлён голом Марадишвили, я даже вскочил со скамейки. Не думаю, что он поломался после этого. На тренировках ни разу не клал такие мячи», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

После двух сыгранных туров «Локомотив» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023, набрав два очка. «Ростов» имеет в своём активе столько же баллов, команда Валерия Карпина идёт в таблице следом за железнодорожниками.

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Гол Марадишвили через себя на 90+4-й минуте принёс «Локомотиву» ничью в матче с «Ростовом»
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