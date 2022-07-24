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Циннбауэр заявил, что его разочаровала ничья «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Циннбауэр заявил, что его разочаровала ничья «Локомотива» в матче с «Ростовом»
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о ничьей в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом». Немецкий специалист отметил, что недоволен итоговым результатом встречи.

«Результат разочаровал. Сегодня хотели взять три очка. Я считаю, что команда неплохо вошла в игру. При стандарте «Ростова» мы прозевали момент. «Ростов» хорошо разыграл стандарт. Мне очень понравилась реакция команды — ребята стали играть вперёд. Потом опять «Ростов» повёл в счёте, и опять мы пошли вперёд, удалось сравнять счёт.

Во втором тайме, когда Керк отдавал на Камано и «Ростов» спас вратарь, — это был топ-сейв», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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