Глава «Локомотива» Плутник — о матче с «Ростовом»: судейство? Вы сами всё видели

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник не стал комментировать судейство в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).

«Судейство? Не буду ничего комментировать. Вы сами всё видели», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогали ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы). Резервным рефери был Сергей Цыганок (Владивосток). Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды сыграли вничью — 2:2. В составе команд отличились Алексей Миранчук, Константин Марадишвили, Николай Комличенко и Даниил Уткин. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в гостях.