Шикарный гол Марадишвили через себя — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Ростов»

Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Команды сыграли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игра завершилась вничью – 2:2.
На пятой минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Николай Комличенко, ему ассистировал полузащитник Даниил Уткин. На 35-й минуте 11-метровый реализовал хавбек «Локо» Антон Миранчук.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на YouTube-канале «Матч».
С 65-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил полузащитник Алексис Бека-Бека. На 88-й минуте мяч забил хавбек «Ростова» Уткин. На 90+4-й минуте полузащитник железнодорожников Константин Марадишвили нанёс результативный удар через себя.
На игре работала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Ему помогали Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы). Резервным рефери был Сергей Цыганок (Владивосток).
- 25 июля 2022
-
00:04
- 24 июля 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:51
-
23:44
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:34
-
23:31
-
23:28
-
23:27
-
23:22
-
23:22
-
23:21
-
23:18
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
23:06
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:59
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:46
-
22:46
-
22:42