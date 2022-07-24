Шикарный гол Марадишвили через себя — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Ростов»

Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Команды сыграли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игра завершилась вничью – 2:2.



На пятой минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Николай Комличенко, ему ассистировал полузащитник Даниил Уткин. На 35-й минуте 11-метровый реализовал хавбек «Локо» Антон Миранчук.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на YouTube-канале «Матч».

С 65-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил полузащитник Алексис Бека-Бека. На 88-й минуте мяч забил хавбек «Ростова» Уткин. На 90+4-й минуте полузащитник железнодорожников Константин Марадишвили нанёс результативный удар через себя.



На игре работала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Ему помогали Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы). Резервным рефери был Сергей Цыганок (Владивосток).