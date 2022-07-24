Даниил Худяков: хотел бы выйти в старте на матч с «Зенитом». Но поживём — увидим

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков высказался о возможном выходе в стартовом составе на игру третьего тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Всё зависит от тренировок. Кто будет первым — это решение тренера. Загадывать сейчас смысла нет. Хотел бы выйти в старте на матч с «Зенитом». Но поживём — увидим», — передаёт слова Худякова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

18-летний Худяков — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне вратарь выходил на поле в обоих матчах чемпионата России, пропустив три мяча. Всего за железнодорожников Даниил в 16 матчах четырежды сыграл «на ноль» и пропустил 29 голов. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.



«Локомотив» после двух стартовых туров набрал два очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России по футболу 11-е место. В следующем туре московская команда сыграет на выезде с «Зенитом».