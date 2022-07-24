Циннбауэр: Бека-Бека после удаления плакал в раздевалке. Все игроки «Локо» его поддержали

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал удаление полузащитника Алексиса Бека-Бека в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).
«Могу сказать, что Бека-Бека был зол на себя. Он плакал в раздевалке. Я подошёл к нему и сказал, что он молодой игрок, такие ошибки совершают многие. Меня порадовало, что все члены команды подошли к нему и постарались поддержать его. Это ещё раз говорит о сплочённости и о командном духе. К сожалению, это то, через что должен проходить молодой игрок. На этих ошибках нужно учиться. С этой игрой он вырастет, станет мудрее и сдержанней. Надеюсь, Алексис сделает выводы.
Я здесь нахожусь две недели, смотрел многие матчи «Локомотива» и не видел чего-то такого. Эпизод с Бека-Бека… Мы хотели поменять игрока, чувствовали, что нужно его менять. К сожалению, не успели.
Я сказал своим игрокам — не комментируйте этот эпизод. Может быть, у вас сложилось какое-то впечатление, но никто не подошёл к арбитрам. В прошлой игре не поставили два пенальти, и я говорю нашим игрокам — не комментируйте эти моменты. Я могу сказать, что надо быть игроком, чтобы понять все эмоции футбола. Их переполняют эмоции, ребята хотят высказаться. Я считаю, что это нормально. Игроки обеих команд одинаково общались с судьями. Главное, результат — одно очко. Нас это не устраивает. Когда игрок возмущается и получает жёлтую — этого стоит избегать», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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