Антон Миранчук: к чему стремиться «Локомотиву»? К «Реал Мадриду»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что московской команде нужно стремиться к мадридскому «Реалу».

Нормально оцениваю начало сезона. Есть ли к чему стремиться «Локомотиву»? К «Реал Мадриду», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Встреча «Локомотива» и «Ростова» прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды сыграли вничью — 2:2. В составе команд отличились Алексей Миранчук, Константин Марадишвили, Николай Комличенко и Даниил Уткин. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в гостях.

26-летний Миранчук в двух стартовых турах Российской Премьер-Лиги отметился забитым голом и результативной передачей. Соглашение между Миранчуком и «Локомотивом» истекает в 2024 году.