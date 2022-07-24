Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничьей в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Локомотивом» (2:2). Жёлто-синие были близки к победе, но пропустили гол на 90+4-й минуте.
«Если не смотреть эти матчи, то можно было быть довольным. С «Локомотивом» было сложнее, чем с «Динамо». В первом тайме «Локомотив» был лучше. Во втором где-то уже мы были лучше. Так, как складывалась игра, при счёте 2:1 пропускать на 94-й минуте, да ещё и пропускать, когда у «Локомотива» на одного футболиста было меньше… И с «Динамо», и с «Локомотивом» недобрали очков. Обидно, что не набрали три очка сегодня. Судейство? По судейству не ко мне вопросы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 25 июля 2022
-
00:04
- 24 июля 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:51
-
23:44
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:34
-
23:31
-
23:28
-
23:27
-
23:22
-
23:22
-
23:21
-
23:18
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
23:06
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:59
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:46
-
22:46
-
22:42