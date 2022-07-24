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Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат «Ростова» в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничьей в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Локомотивом» (2:2). Жёлто-синие были близки к победе, но пропустили гол на 90+4-й минуте.

«Если не смотреть эти матчи, то можно было быть довольным. С «Локомотивом» было сложнее, чем с «Динамо». В первом тайме «Локомотив» был лучше. Во втором где-то уже мы были лучше. Так, как складывалась игра, при счёте 2:1 пропускать на 94-й минуте, да ещё и пропускать, когда у «Локомотива» на одного футболиста было меньше… И с «Динамо», и с «Локомотивом» недобрали очков. Обидно, что не набрали три очка сегодня. Судейство? По судейству не ко мне вопросы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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