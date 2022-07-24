Турнирная таблица чемпионата России по футболу после второго тура: ЦСКА — лидер РПЛ

В Российской Премьер-Лиге прошли матчи второго тура сезона-2022/2023.



После второго тура единоличным лидером чемпионата является ЦСКА, набравший шесть очков из шести возможных. В минувшем туре подопечные Владимира Федотова разгромили «Сочи» (3:0).



Далее сразу у четырёх команд в активе по четыре очка. Второе место занимает «Спартак», победивший на выезде «Краснодар» (4:1). Третье место – у «Зенита», разгромившего «Крылья Советов» (3:0). Четвёртые – «Химки», которые крупно выиграли в матче с «Пари Нижний Новгород» (3:0). На пятой строчке располагается «Ахмат», который победил «Факел» (2:1). Шестое — «Динамо», бело-голубые обыграли «Торпедо» (4:0).



Три команды набрали по три очка. На седьмой строчке находятся «Крылья Советов». Следом идёт «Сочи». Девятый – «Оренбург», разгромивший «Урал» (3:0).



На 10-м месте – «Локомотив», сыгравший вничью с «Ростовом» (2:2). 11-ю строчку занимает ростовская команда.



По одному очку у «Факела», «Краснодара» и «Пари Нижний Новгород». Аутсайдеры чемпионата после двух туров – «Урал» и «Торпедо», они пока не набрали очков.