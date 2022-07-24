Баринов: не заметил дерзкого «Ростова». В первом тайме они испугались нашего прессинга

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал ничейный результат в матче с «Ростовом» (2:2) во втором туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Не заметил дерзкого «Ростова». Я бы сказал, что в первом тайме они испугались нашего прессинга. Не в обиду Георгиевичу (смеётся)», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Встреча «Локомотива» и «Ростова» прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды сыграли вничью — 2:2. В составе команд отличились Алексей Миранчук, Константин Марадишвили, Николай Комличенко и Даниил Уткин. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в гостях.

Ранее Баринов рассказал о разговоре с вратарём команды Даниилом Худяковым.