Баринов: я вам уже говорил, что «Валенсия» — не вброс и не слухи. Там реально есть интерес

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об интересе к нему испанской «Валенсии».

«Все вопросы к Банатину (агенту. — Прим. «Чемпионата»). Вот мой агент, с ним разговаривайте. Я вам уже говорил, что это не вброс и не слухи. Там реально есть интерес. Я лично не общался, но Паша Банатин общался», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Ранее стало известно, что спортивный директор «Валенсии» Мигель Анхель Корона предлагает главному тренеру «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо приобрести Баринова, потому что за него придётся заплатить меньше, чем за полузащитника «Челси» Тьемуэ Бакайоко или за хавбека лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейру. Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до июня 2023 года.