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Агент: «Валенсия» сама вышла и поставила Баринова в список кандидатов на усиление

Агент: «Валенсия» сама вышла и поставила Баринова в список кандидатов на усиление
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался об интересе к футболисту со стороны «Валенсии».

«Никакой работы агента не было. «Валенсия» вышла сама. Поставила его в список кандидатов на усиление», — передаёт слова Банатина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, Баринов является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Сообщалось, что главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо хочет усилить опорную линию команды. Среди возможных новичков команды называются полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко и хавбек «Арсенала» Лукас Торрейра.

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