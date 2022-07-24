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«Готов закрыть Клаудиньо!» Баринов — о предстоящем матче «Зенит» — «Локомотив»

«Готов закрыть Клаудиньо!» Баринов — о предстоящем матче «Зенит» — «Локомотив»
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Я готов закрыть Клаудиньо! Как тренер решит, так и будет. Поставит персонально против него — буду играть. Циннбауэр — главный, а Марвин — второй тренер. Какие вопросы?» — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, Баринов является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Встреча «Зенит» — «Локомотив» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится 30 июля.

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