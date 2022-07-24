Баринов: сборная России договаривается о спарринге. Возможно, с кем-то сыграем

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал, что национальная команда может провести товарищеский матч.

«Сборная России договаривается о спарринге. Возможно, с кем-то сыграем», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

25-летний Баринов — воспитанник команды «Мастер-Сатурн». В стане железнодорожников Дмитрий оказался в 2012 году. Всего за «Локомотив» Баринов в 150 матчах забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2022/2023.



В июне 2019 года Баринов дебютировал за сборную России, в составе которой в 13 встречах заработал три жёлтые карточки. Также Дмитрий играл за молодёжные сборные России всех возрастов.