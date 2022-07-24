Керк рассказал, что мотивирует «Локомотив» перед матчем с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Гирано Керк высказался о предстоящей игре с «Зенитом» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Конечно, нас мотивирует тот факт, что последние две игры в Санкт-Петербурге завершились крупными поражениями «Локомотива».
Игра будет непростой, потому что просто так четырёхкратным чемпионом не становятся. Мы поедем в Санкт-Петербург за результатом. Считаю, что у нас хорошая команда. При нынешнем турнирном раскладе «Локомотиву» нужна только победа? Больше одного очка будет хорошо», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Встреча «Локомотива» и «Ростова» прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды сыграли вничью — 2:2. В составе команд отличились Алексей Миранчук, Константин Марадишвили, Николай Комличенко и Даниил Уткин. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в гостях.
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