В «Локомотив» не поступали документы от «Валенсии» по трансферу Дмитрия Баринова

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что «Валенсия» не обращалась в клуб по поводу перехода полузащитника Дмитрия Баринова.

«Дмитрий Баринов уже всё чётко сказал. Официальных документов никаких нет: ни от «Валенсии», ни от других клубов», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

25-летний Баринов — воспитанник команды «Мастер-Сатурн». В стане железнодорожников Дмитрий оказался в 2012 году. Всего за «Локомотив» Баринов в 150 матчах забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2022/2023.



В июне 2019 года Баринов дебютировал за сборную России, в составе которой в 13 встречах заработал три жёлтые карточки. Также Дмитрий играл за молодёжные сборные России всех возрастов.