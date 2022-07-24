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В «Локомотиве» заявили, что подали иск к ФИФА по отказу «Аталанты» в выплатах за Миранчука

В «Локомотиве» заявили, что подали иск к ФИФА по отказу «Аталанты» в выплатах за Миранчука
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Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о финансовых подробностях перехода полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту». Функционер отметил, что железнодорожники подали иск в ФИФА из-за отсутствия выплат.

«В ситуации с Миранчуком и «Аталантой» мы не пришли к консенсусу по выплатам. Мы подали иск в ФИФА. Будем ждать решения. Будет заседание, узнаем, что скажет ФИФА. Есть другие клубы из той же Италии, которые свои обязательства выполняют.

Мы хотим оставаться в ФИФА и быть частью большой футбольной системы, вернуться туда. Вопрос — как нам не отстать, а повысить качество. Хочется с пользой использовать время, пока мы отрезаны от мирового футбола», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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