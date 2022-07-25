Керк: мы подбодрили Худякова. Если вратарь ошибается, мы должны постараться всё исправить

Нападающий «Локомотива» Гирано Керк прокомментировал ошибку вратаря Даниила Худякова в матче с «Ростовом» (2:2) во втором туре Российской Премьер-Лиги.

Да, конечно, мы подбодрили Худякова. Но его ошибка — это не только его проблема. Если вратарь допускает ошибку, мы должны постараться её исправить. Так, собственно, команда и работает», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

18-летний Худяков — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне вратарь выходил на поле в обоих матчах чемпионата России, пропустив три мяча. Всего за железнодорожников Даниил в 16 матчах четырежды сыграл «на ноль» и пропустил 29 голов. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.



«Локомотив» после двух стартовых туров набрал два очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России по футболу 11-е место. В следующем туре московская команда сыграет на выезде с «Зенитом».