Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый гол Агаларова за «Ахмат» — в видеообзоре матча с «Факелом»

Первый гол Агаларова за «Ахмат» — в видеообзоре матча с «Факелом»
Комментарии

Вчера, 24 июля, прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом». Команды сыграли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл нападающий «Факела» Максим Максимов с передачи Хызыра Аппаева. На 37-й минуте Владимир Ильин с паса Александра Трошечкина восстановил равенство. На 64-й минуте Гамид Агаларов, появившийся на поле после перерыва, забил свой первый мяч за «Ахмат» и принёс команде победу — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на YouTube-канале «Матч».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогали ему Владимир Миневич (Смоленск) и Михаил Иванов (Кострома). Резервным арбитром был Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

Новость по теме
Гол Гамида Агаларова принёс «Ахмату» волевую победу над «Факелом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022