Первый гол Агаларова за «Ахмат» — в видеообзоре матча с «Факелом»

Вчера, 24 июля, прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом». Команды сыграли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт в матче на 27-й минуте открыл нападающий «Факела» Максим Максимов с передачи Хызыра Аппаева. На 37-й минуте Владимир Ильин с паса Александра Трошечкина восстановил равенство. На 64-й минуте Гамид Агаларов, появившийся на поле после перерыва, забил свой первый мяч за «Ахмат» и принёс команде победу — 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на YouTube-канале «Матч».
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогали ему Владимир Миневич (Смоленск) и Михаил Иванов (Кострома). Резервным арбитром был Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
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