Вратарь «Пари НН» прокомментировал свою результативную ошибку в матче с «Химками»

Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин прокомментировал результативную ошибку в матче с «Химками» (0:3) в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Что произошло на 62-й минуте? Несчастный случай. Когда я понял, что ошибся, попытался исправить ситуацию, но мяч, к сожалению, пересёк линию ворот. Этот гол повлиял на исход матча…
Было очень жарко, но все находились в равных условиях. В футболе бывает такое, когда игра идёт до гола. Мы не забили, а соперник использовал мою ошибку. Это чисто психологический момент.
Сейчас только второй тур. Мы проанализируем эту игру, поймём, что делаем не так, и будем играть на победу в каждом матче. Обязательно будем подниматься в турнирной таблице. У нас есть все предпосылки для этого. А я обещаю исправиться», — приводит слова Нигматуллина пресс-служба нижегородцев в телеграм-канале.
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