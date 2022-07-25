Вратарь «Пари НН» прокомментировал свою результативную ошибку в матче с «Химками»

Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин прокомментировал результативную ошибку в матче с «Химками» (0:3) в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Что произошло на 62-й минуте? Несчастный случай. Когда я понял, что ошибся, попытался исправить ситуацию, но мяч, к сожалению, пересёк линию ворот. Этот гол повлиял на исход матча…



Было очень жарко, но все находились в равных условиях. В футболе бывает такое, когда игра идёт до гола. Мы не забили, а соперник использовал мою ошибку. Это чисто психологический момент.



Сейчас только второй тур. Мы проанализируем эту игру, поймём, что делаем не так, и будем играть на победу в каждом матче. Обязательно будем подниматься в турнирной таблице. У нас есть все предпосылки для этого. А я обещаю исправиться», — приводит слова Нигматуллина пресс-служба нижегородцев в телеграм-канале.