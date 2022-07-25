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Арсен Захарян побил рекорд Алана Дзагоева по голевым передачам в РПЛ

Арсен Захарян побил рекорд Алана Дзагоева по голевым передачам в РПЛ
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян забил гол и отдал результативную передачу в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо» (4:0).

Как сообщает Opta Sport, этот голевой пас стал для футболиста «Динамо» 10-м в чемпионате России. Арсен подошёл к данной отметке в возрасте 19 лет и двух месяцев. Хавбек побил рекорд Алана Дзагоева, который сделал столько же голевых передач в возрасте 19 лет и 10 месяцев.

Таким образом, Захарян стал самым молодым футболистом с 10 голевыми пасами как минимум с 2009 года, когда начала вестись подобная статистика.

Кроме того, с начала прошлого сезона на счету Захаряна пять мячей из-за пределов штрафной в чемпионате России. По этому показателю Арсен уступает только полузащитнику «Ростова» Даниилу Уткину.

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