Арсен Захарян побил рекорд Алана Дзагоева по голевым передачам в РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян забил гол и отдал результативную передачу в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо» (4:0).
Как сообщает Opta Sport, этот голевой пас стал для футболиста «Динамо» 10-м в чемпионате России. Арсен подошёл к данной отметке в возрасте 19 лет и двух месяцев. Хавбек побил рекорд Алана Дзагоева, который сделал столько же голевых передач в возрасте 19 лет и 10 месяцев.
Таким образом, Захарян стал самым молодым футболистом с 10 голевыми пасами как минимум с 2009 года, когда начала вестись подобная статистика.
Кроме того, с начала прошлого сезона на счету Захаряна пять мячей из-за пределов штрафной в чемпионате России. По этому показателю Арсен уступает только полузащитнику «Ростова» Даниилу Уткину.
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