Комличенко рассказал, из-за каких слов Худякова начался конфликт с вратарём «Локо»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко вспомнил конфликт с вратарём «Локомотива» Даниилом Худяковым в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«На мою голову упал человек, было больно. Худяков говорит: «Вставай! Чё лежишь? Несите носилки». Когда тебе 19, не стоит так говорить. Нужно работать и подбадривать. Я ему вообще ни слова не сказал. Потом мы уже поговорили, решили. Парень – молодец! Он молодой, впереди у него много матчей. Пусть учится и набирается опыта», — сказал Комличенко в эфире телеканала «Матч!».

18-летний Худяков — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне вратарь выходил на поле в обоих матчах чемпионата России, пропустив три мяча. Всего за железнодорожников Даниил в 16 матчах четырежды сыграл «на ноль» и пропустил 29 голов. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.



«Локомотив» после двух стартовых туров набрал два очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России по футболу 11-е место. В следующем туре московская команда сыграет на выезде с «Зенитом».