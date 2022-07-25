«Мы не собираем мусор». Фанаты «Атлетико» начали интернет-кампанию против перехода Роналду

Болельщики мадридского «Атлетико» выступают против трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



Как сообщает Mirror, фанаты «матрасников» объединились в соцсетях под хэштегом #ContraCR7 (#ПротивCR7. – Прим. «Чемпионата»).



Один из болельщиков «Атлетико» написал под данным хэштегом: «Если такое произойдёт с моим «Атлетико», я сделаю две отписки. Мы не собираем мусор». Другой фанат заметил: «Это касается не только болельщиков «Атлетико», фанаты каждого клуба должны отвергать Роналду».



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Криштиану дал согласие на переход в «Атлетико». Роналду хочет играть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. 37-летний форвард не поехал на предсезонное турне с «Манчестер Юнайтед».

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?: