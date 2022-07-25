Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марадишвили сбрасывал майку после гола, Комличенко ругал Худякова. Фото спасения «Локо»

Марадишвили сбрасывал майку после гола, Комличенко ругал Худякова. Фото спасения «Локо»
«Локомотив» — «Ростов»
Комментарии

24 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче второго тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:2 в пользу железнодорожников.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о результативной ошибке вратаря Даниила Худякова в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2). Голкипер пропустил на 88-й минуте.

«Скажу честно, я сильно расстроился, потому что тайм играли в меньшинстве, отдаём все силы и получаем такой нелепый гол. Если бы нам в девятку, между ног, под подмышкой забили, ничего страшного не случилось бы. Я сильно расстроился. Но ничего, дай бог, что хорошо получилось, сравняли и закончили матч ничьей», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022