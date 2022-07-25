Марадишвили сбрасывал майку после гола, Комличенко ругал Худякова. Фото спасения «Локо»

24 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче второго тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:2 в пользу железнодорожников.
Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о результативной ошибке вратаря Даниила Худякова в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2). Голкипер пропустил на 88-й минуте.
«Скажу честно, я сильно расстроился, потому что тайм играли в меньшинстве, отдаём все силы и получаем такой нелепый гол. Если бы нам в девятку, между ног, под подмышкой забили, ничего страшного не случилось бы. Я сильно расстроился. Но ничего, дай бог, что хорошо получилось, сравняли и закончили матч ничьей», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
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