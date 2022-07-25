Уткин набрал 6 очков по системе «гол+пас» в последних трёх матчах с «Локомотивом»

Российский полузащитник «Ростова» Даниил Уткин набрал 6 очков по системе «гол+пас» в последних трёх матчах с московским «Локомотивом».
Сегодня, 24 июля, завершился матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды сыграли вничью — 2:2. На счету центрального полузащитника Уткина один гол и одна результативная передача.
На 4-й минуте матча посе подачи Уткина счёт в матче открыл другой россиянин Николай Комличенко. А на 88-й минуте после ошибки голкипера Даниила Худякова Уткин и сам поразил ворота соперников.
Напомним, прошлый сезон Уткин провёл в грозненском «Ахмате» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, забил девять голов и отдал три результативные передачи. За основную команду «Краснодара» Уткин выступал с 2018 года. Летом нынешнего года Даниил стал игроком «Ростова».
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