Барбоза считает, что Дзюба усилил бы любой клуб мира

Известный агент Паулу Барбоза поделился мнением о бывшем нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.



«Дзюба — великолепный игрок, он способен усилить любой клуб и в вашей стране, и по всему миру. Почему он пока без команды? У меня нет ответа на этот вопрос. Но уверен, что это лишь вопрос времени. Никто не откажется от хорошего игрока. Да, «Фенербахче» искал футболиста с такими характеристиками, они общались по поводу контракта. Но я не знаю, почему разговор не увенчался успехом.



Был бы интерес Дзюба турецким клубам? Уверен, что да. Например, «Галатасараю», «Трабзонспору». Это очень интересный вариант для любого турецкого клуба.



Игрок его статуса будет искать лучший вариант. А он появляется не сразу. Значит, нужно подождать. У Артема есть время — он свободный агент, его могут заявить по ходу сезона. Так что он имеет право ждать предложения, которое его заинтересует. Он ждет лучший клуб, который ему подойдет», – приводит слова Барбозы «РБ Спорт».