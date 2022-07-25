Юри Алберто не отметился результативными действиями в первом матче за «Коринтианс»

Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто, который на данный момент находится в аренде в бразильском «Коринтиансе», принял участие в первом матче за клуб в этом сезоне.



Форвард вышел в стартовом составе в игре 19-го тура чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро». 21-летний бразилец сыграл 65 минут, после чего был заменён. Его команда победила со счётом 2:1, но результативными действиями ему отметиться не удалось. За «Коринтианс» дубль оформил Фабио Сантос, а за «Атлетико» забил Кено.



Напомним, Юри Алберто стал игроком «Зенита» в январе этого года, перейдя из бразильского «Интернасьонала». В минувшем сезоне форвард принял участие в 16 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.