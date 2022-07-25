Юри Алберто не отметился результативными действиями в первом матче за «Коринтианс»
Поделиться
Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто, который на данный момент находится в аренде в бразильском «Коринтиансе», принял участие в первом матче за клуб в этом сезоне.
Форвард вышел в стартовом составе в игре 19-го тура чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро». 21-летний бразилец сыграл 65 минут, после чего был заменён. Его команда победила со счётом 2:1, но результативными действиями ему отметиться не удалось. За «Коринтианс» дубль оформил Фабио Сантос, а за «Атлетико» забил Кено.
Напомним, Юри Алберто стал игроком «Зенита» в январе этого года, перейдя из бразильского «Интернасьонала». В минувшем сезоне форвард принял участие в 16 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
Комментарии
- 25 июля 2022
-
03:08
-
02:39
-
02:31
-
02:18
-
02:04
-
01:44
-
01:26
-
00:44
-
00:36
-
00:28
-
00:27
-
00:17
-
00:14
-
00:14
-
00:04
- 24 июля 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:51
-
23:44
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:34
-
23:31
-
23:28
-
23:27
-
23:22
-
23:22
-
23:21
-
23:18
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:12
Партнерский контент