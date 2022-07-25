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«Ньюкасл» хочет подписать Юлиана Дракслера

«Ньюкасл» хочет подписать Юлиана Дракслера
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«Ньюкасл Юнайтед» намерен подписать немецкого полузащитника «Пари Сен-Жермен» Юлиана Дракслера, сообщает Le10Sport.

По информации источника, английский клуб уже начал переговоры по переходу игрока. 28-летний полузащитник был выставлен парижским клубом на трансфер, в команде на него не рассчитывают. «ПСЖ» хочет получить € 20-30 млн за немца.

Дракслер стал футболистом французского клуба в 2017 году, перейдя из немецкого «Вольфсбурга» за € 36 млн. В прошлом сезоне немецкий полузащитник в 24 матчах во всех турнирах отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Соглашение между Дракслером и «ПСЖ» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 18 млн.

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