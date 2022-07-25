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Директор «Енисея» прокомментировал проведение игр команды в манеже

Директор «Енисея» прокомментировал проведение игр команды в манеже
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Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал решение проведения игр команды в манеже. Вчера, 24 июля, в матче второго тура Первой лиги «Енисей» принимал в манеже казанский «Рубин». Хозяева поля одержали победу со счётом 3:2.

«Вчера был классный футбол со стороны нашей команды. У нас была команда бойцов, которая играет за честь Красноярска, за свою честь. Мы заслуженно победили. Не боялся, когда счет стал 2:2. Конечно, в футболе возможно все, но я был уверен в победе команды, мы все это заслужили.

Почему матч состоялся в манеже? На это есть профессиональные технические причины. Это несколько ключевых факторов. Мы понимаем, что это слегка нестандартное решение, но все было сделано правильно. Благодарю болельщиков за понимание. Подробнее пока не готов говорить», – приводит слова Ивахова «Матч ТВ».

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