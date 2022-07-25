«Спартак» отреагировал на слова Черданцева, что клуб не станет чемпионом в этом сезоне

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев в интервью заявил, что московский «Спартак» не сумеет выиграть РПЛ в этом сезоне, после чего клуб отреагировал на его слова.

«Станет ли в этом году „Спартак“ чемпионом? „Спартак“, я думаю, чтобы бороться за чемпионство, нужна более серьёзная обойма… Надо конкретно сказать? Нет, „Спартак“ в этом году не станет чемпионом», — заявил в интервью Черданцев.

После чего последовала реакция московского клуба на слова комментатора. «Ура! Красно-белые, собираемся у Гладиатора в мае!» — написано в телеграм-канале «Спартака».

По итогам первых двух туров РПЛ нынешнего сезона «Спартак» имеет в активе четыре очка. Прошедший сезон московская команда завершила, находясь на 10 месте турнирной таблицы РПЛ.