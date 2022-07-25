В «Монако» высказались о будущем Александра Головина

Спортивный директор «Монако» Лоуренс Стюарт ответил на вопрос о будущем в составе монегасков 26-летнего российского полузащитника Александра Головина.

«Головин действительно остается в «Монако» на следующий сезон. Клуб не планирует его продавать», — приводит слова Стюарта Sport24.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что зимой «Монако» отказался продавать Головина в английский «Ньюкасл» за € 40 млн. Александр стал игроком монегасков летом 2018 года, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн, его контракт с клубом из чемпионата Франции рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/2022 Головин принял участие в 40 встречах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами, получив девять предупреждений и одну красную карточку.

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