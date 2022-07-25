Степашин – о Вареле: можно было на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки?

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о несогласованном отъезде из клуба 29-летнего уругвайского защитника Гильермо Варелы.
«Сбежал он просто, да и всё. Перед тренировкой встречался с тренером, сказал, что хочет поиграть ещё в течение года. Отключил телефон и сбежал. Можно было, конечно, его где-то на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки? Другого слова я не нахожу. Хотя бы сказал. Его же никто не держал. Тем более ФИФА, к сожалению, создала эту предательскую ситуацию для отечественного футбола. Вообще это прецедент – то, что они сделали. Им это ещё икнется. Это и ФИФА, и УЕФА», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».
Напомним, что «Динамо» приобрело Варелу у датского «Копенгагена» в июле 2021 года за € 1 млн, согласно данным Transfermarkt. Ранее он выступал за бело-голубых на правах аренды. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
В прошлом сезоне Варела провёл 28 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами, получив четыре предупреждения и одну красную карточку.
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