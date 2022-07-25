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Юрий Ковтун: Мозес может стать лучшим игроком сезона, если не уедет

Юрий Ковтун: Мозес может стать лучшим игроком сезона, если не уедет
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун оценил игру «Спартака» в победном матче с «Краснодаром» (4:1), который проходил в рамках второго тура РПЛ нынешнего сезона, а также высказался об игре Романа Зобнина и Виктора Мозеса.

«Спартак» стал свободнее играть после удаления, команда начала увереннее действовать. У «Спартака» очень быстрая тройка нападающих, а полузащитники подключались к атакам. Всё было сбалансированно.

Зобнин? Он играл активно, поддерживал атаку. Роман подошёл в хорошей форме к этой игре. Думаю, дальше в каждом матче он будет показывать такой же футбол, как и сегодня.

Что касается Мозеса, то сейчас он, наверное, получает новый заряд от тренерского штаба. Виктор – футболист высокого уровня. Он может стать лучшим в сезоне, если не уедет», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

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