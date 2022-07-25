Парфёнов рассказал, что его порадовало в работе Абаскаля после встречи с «Краснодаром»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов выразил мнение о победе красно-белых в выездном матче над «Краснодаром» (4:1) во втором туре Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением о работе главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Понятно, что после удаления у «Краснодара» стало полегче, но в таких ситуациях тоже надо правильно действовать, что не всегда просто. Отмечу хорошие атаки, неплохую реализацию.

Видно, что у «быков» тоже проблем хватает — после матча с «Факелом» это стало заметно. Но на «Краснодар» и сейчас интересно посмотреть: одно дело, когда он выстрелил в своё время с хорошими легионерами, другое — как играет теперь молодыми ребятами. В новом чемпионате надо всё начинать с нуля. Это испытание для пацанов — запаса прочности, как в конце прошлого сезона, уже нет.

Есть ли понимание, что хочет построить Абаскаль в «Спартаке»? Сейчас надо просто порадоваться победе и осознать, что ты не всегда будешь играть на одного больше. Порадовало ещё и то, что после критических высказываний после матча в Грозном Абаскаль не стал шарахаться, придерживается своего направления», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

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