Гранат: это свинство какое-то. Варела проявил неуважение к клубу и стране

35-летний экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о внезапном отъезде из стана бело-голубых уругвайского защитника Гильермо Варелы, который намерен воспользоваться правилом о приостановке контракта и перейти во «Фламенго».

«Если Варела действительно сбежал из «Динамо», то это свинство какое-то. Он своими действиями проявил неуважение к клубу и стране. Стоит ли применить санкции к Вареле? Да, можно и подвергнуть Варелу санкциям.

Есть ли ему равноценная замена в составе «Динамо»? Да, Сергей Паршивлюк может сыграть на его позиции. За роль правого защитника в «Динамо» я точно не переживаю», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» приобрело Варелу у датского «Копенгагена» в июле 2021 года за € 1 млн, согласно данным Transfermarkt. Ранее он выступал за бело-голубых на правах аренды. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Варела провёл 28 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами, получив четыре предупреждения и одну красную карточку.

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