Червиченко: Если Джикия выбывает — это всё. Команда не сможет атаковать без проблем сзади

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на проблемы со здоровьем у защитника московского клуба Георгия Джикии.

«Если Джикия выбывает — это всё. Никакие успехи впереди, ни Мозес, ни Промес не смогут такой силой атаковать, чтобы не было проблем в обороне. Да и «Краснодар» — команда нежная, ажурная, незлая. Попадись более злая команда, у «Спартака» будет гораздо больше проблем», — приводит слова Червиченко Sport24.

Напомним, Георгий Джикия получил повреждение и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча с «Краснодаром».

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, куда перешёл из пермского «Амкара». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в € 8 млн.