Червиченко: Если Джикия выбывает — это всё. Команда не сможет атаковать без проблем сзади
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на проблемы со здоровьем у защитника московского клуба Георгия Джикии.
«Если Джикия выбывает — это всё. Никакие успехи впереди, ни Мозес, ни Промес не смогут такой силой атаковать, чтобы не было проблем в обороне. Да и «Краснодар» — команда нежная, ажурная, незлая. Попадись более злая команда, у «Спартака» будет гораздо больше проблем», — приводит слова Червиченко Sport24.
Напомним, Георгий Джикия получил повреждение и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча с «Краснодаром».
Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, куда перешёл из пермского «Амкара». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в € 8 млн.
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