Плутник прокомментировал трансфер Игнатьева в «Локо» и оценил вероятность новых покупок

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник высказался о подписании нападающего Ивана Игнатьева московским клубом, а также оценил вероятность прихода новых игроков в текущее трансферное окно.

«По Ивану Игнатьеву: решение подписать с ним контракт — это решение спортивного блока и тренерского штаба. Я в эти решения не влезаю, потому что есть люди, которые отвечают за спортивный результат. Я их решения поддерживаю.

Будут ли новые трансферы? Этот вопрос в стадии обсуждения. С гарантией ничего нельзя сказать» — приводит слова Плутника Sport24.

Напомним, Иван Игнатьев подписал контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента. До этого футболист выступал за «Рубин» и «Краснодар».