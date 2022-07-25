«Беда, что VAR пришёл в наш футбол». Канчельскис разочарован введением видеоповторов в РПЛ

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение о работе видеосистемы помощи судьям – VAR.

«Беда, что VAR пришёл в наш футбол. Это большая беда! Те судьи, которые выходят на поле, не берут на себя инициативу. Стали какими-то перепуганными. Как будто вчера легли спать, а сегодня проснулись и узнали, что в Россию пришёл VAR.

Ну вот почему судьи бегают к телевизору? Телевизор надо дома смотреть. Им что их купить? Ну пускай РФС тогда купит наконец, если своих нет. А то это настоящее безобразие!

Они и раньше ошибались, конечно. Но сегодня судья семь раз ходил к телевизору (в игре «Спартака» с «Краснодаром» — Прим. «Чемпионата»). Семь! Я уже сам хотел купить ему телевизор, честное слово. Иди смотри телевизор дома. Не надо его смотреть на стадионе. Это катастрофа какая-то», — цитирует Канчельскиса Sport24.

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