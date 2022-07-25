ЦСКА – лидер РПЛ после 2-го тура, Баринов интересен клубу из Испании. Главное к утру

ЦСКА – безоговорочный лидер чемпионата России по футболу после второго тура, хавбек Дмитрий Баринов интересен «Валенсии», шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд в заключительный день ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».