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ЦСКА – лидер РПЛ после 2-го тура, Баринов интересен клубу из Испании. Главное к утру

ЦСКА – лидер РПЛ после 2-го тура, Баринов интересен клубу из Испании. Главное к утру
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ЦСКА – безоговорочный лидер чемпионата России по футболу после второго тура, хавбек Дмитрий Баринов интересен «Валенсии», шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд в заключительный день ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Турнирная таблица чемпионата России по футболу после второго тура: ЦСКА — лидер РПЛ.
  2. «Валенсия» рассматривает Баринова как более дешёвую альтернативу Бакайоко и Торрейре.
  3. Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ-2022, принеся золото Швеции.
  4. Гол Марадишвили через себя на 90+4-й минуте принёс «Локомотиву» ничью в матче с «Ростовом».
  5. Спортсмены из США выиграли общий медальный зачёт ЧМ-2022 по лёгкой атлетике.
  6. Варела ночью тайно покинул базу «Динамо» .
  7. Хави попросил Лапорту вернуть Лионеля Месси в «Барселону».
  8. Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции, Хэмилтон — второй, Леклер сошёл.
  9. «Мы не собираем мусор». Фанаты «Атлетико» начали интернет-кампанию против перехода Роналду.
  10. «Динамо» разгромило «Торпедо» со счётом 4:0 в матче второго тура РПЛ.
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