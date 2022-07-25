ЦСКА – лидер РПЛ после 2-го тура, Баринов интересен клубу из Испании. Главное к утру
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ЦСКА – безоговорочный лидер чемпионата России по футболу после второго тура, хавбек Дмитрий Баринов интересен «Валенсии», шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд в заключительный день ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Турнирная таблица чемпионата России по футболу после второго тура: ЦСКА — лидер РПЛ.
- «Валенсия» рассматривает Баринова как более дешёвую альтернативу Бакайоко и Торрейре.
- Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ-2022, принеся золото Швеции.
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- «Динамо» разгромило «Торпедо» со счётом 4:0 в матче второго тура РПЛ.
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