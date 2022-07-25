Новичок «Химок» Гбане: Дрогба в Кот-д'Ивуаре популярнее президента
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Ивуарийский полузащитник «Химок» Мори Гбане высказался об экс-нападающем сборной Кот-д'Ивуара и «Челси» Дидье Дрогба.
«Это человек с огромным сердцем, он очень много сделал для малоимущих людей в нашей стране: построил большое количество школ, больниц, помог огромному количеству людей. Можно сказать, что мы видим его не просто как человека, а уже как что-то большее. Потому что он очень многое сделал для нас.
В 2007-м году он вместе с национальной командой приехал в ту часть страны, где шла война, чтобы выступить перед людьми. После этого война действительно прекратилась. Это величайшая вещь, которую он сделал», — приводит слова Гбане «Матч».
Напомним, Дидье Дрогба завершил профессиональную карьеру в 2018 году.
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