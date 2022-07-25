Первый тренер Сычевого отреагировал на сравнение нападающего с Дзюбой

Александр Харлачёв, являющийся первым тренером нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался об игре футболиста, а также отреагировал на сравнение Владимира с бывшим нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Сычевой напористый, крепкий, нацеленный на ворота, всегда бежит к ним из любой точки поля. Недостатки в техническом оснащении он компенсирует упрямством. Чем больше его бьют, тем больше он готов отомстить нацеленностью на ворота.
Есть ли у него сходства с Дзюбой? Может быть, габариты, он крепко стоит на ногах. Попробуй его свалить. Но сравнивать его с Дзюбой пока рано», — приводит слова Харлачёва «Матч ТВ».
Напомним, Сычевой в матче второго тура РПЛ «Оренбург» — «Урал» вышел на замену в перерыве и оформил хет-трик, забив три мяча в течение чуть более получаса игры.
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