Бывший президент «Торпедо» считает, что команда с этим составом может не вылететь из РПЛ

Бывший президент москвоского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал игру своей бывшей команды в дерби с «Динамо».

«Динамо» было сильнее во всех компонентах, в комбинационном плане команда Йокановича была предпочтительнее. Бело-голубые играли с преимуществом.

Более опытные клубы Премьер-Лиги имеют преимущество над сегодняшним «Торпедо». Следующий выезд у автозаводцев в Самару, посмотрим, как там сыграют. Обидно, конечно, за ребят. Они проделали большой путь, выиграв Первую лигу. Сейчас футболисты выглядят не очень хорошо. Уверен, Бородюк это тоже видит.

Некоторые позиции надо усиливать. В каждую линию нужны новые игроки. Этот вопрос к владельцам команды. Если руководство ставит задачу не вылететь, то они и с этим составом справятся», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

Напомним, поединок завершился со счётом 4:0 в пользу бело-голубых. Дублем отметился Фёдор Смолов и по голу забили Даниил Фомин и Арсен Захарян.