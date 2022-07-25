«Полмиллиона!?» Шведская футболистка удивилась, узнав о заработанных деньгах на Евро-2022

Нападающая сборной Швеции Анна Йоханна Риттинг-Канерид удивилась, когда узнала о заработанных призовых за выход в полуфинал женского чемпионата Европы по футболу.

«Полмиллиона!? Я понятия не имела об этом. Но это действительно важно. В женской лиге таких денег нет, я мало зарабатываю. Здорово, что что-то начинает происходить и выходить на тот уровень, которого мы заслуживаем», — приводит слова Риттинг-Канерид Expressen.

Cообщается, что вся сумма, которую федерация футбола Швеции получит от УЕФА, пойдёт на выплаты игрокам. € 10,6 тыс. каждая футболистка получит за участие в чемпионате Европы. Ещё € 6,35 тыс. полагается за выход команды в четвертьфинал турнира. За выход в полуфинал девушки получат € 1,35 тыс. Если сборная Швеции выйдет в финал, но проиграет в решающем матче, то игроки команды получат ещё по € 2,52 тыс. В случае победы на турнире эта сумма составит € 5,13 тыс.



Отметим, что валютой в Швеции является крона. В случае победы в турнире футболистки сборной Швеции получат 578 тыс. крон, в случае поражения в финале — 514 тыс. крон. Эта общая сумма за весь турнир.

Завтра, 26 июля, сборная Швеции в полуфинале чемпионата Европы сыграет с Англией.