«Значит, два выходных». Юран обратился к игрокам «Химок» после победы над «Пари НН»
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран обратился к футболистам подмосковной команды после разгромной победы над «Нижним Новгородом» (3:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Значит, два выходных", — сказал Юран в видео, опубликованном в телеграм-канале «Химок».
В первых двух турах чемпионата России «Химки» набрали четыре очка, сыграв вничью в первом матче с действующим чемпионом «Зенитом» (1:1). В матче 3-го тура подопечные Юрана отправятся на выезд в Ростов-на-Дону, где сыграют с местным «Ростовом». Встреча состоится 31 июля.
53-летний Юран трижды возглавлял «Химки». В последний раз это случилось в феврале 2022 года. Под его руководством команда сумела остаться в РПЛ через стыковые матчи в сезоне-2021/2022.
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