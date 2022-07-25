«Значит, два выходных». Юран обратился к игрокам «Химок» после победы над «Пари НН»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран обратился к футболистам подмосковной команды после разгромной победы над «Нижним Новгородом» (3:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Значит, два выходных", — сказал Юран в видео, опубликованном в телеграм-канале «Химок».

В первых двух турах чемпионата России «Химки» набрали четыре очка, сыграв вничью в первом матче с действующим чемпионом «Зенитом» (1:1). В матче 3-го тура подопечные Юрана отправятся на выезд в Ростов-на-Дону, где сыграют с местным «Ростовом». Встреча состоится 31 июля.

53-летний Юран трижды возглавлял «Химки». В последний раз это случилось в феврале 2022 года. Под его руководством команда сумела остаться в РПЛ через стыковые матчи в сезоне-2021/2022.