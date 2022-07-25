В «Арсенале» заявили, что Рафинья хотел перейти только в «Барселону»

Технический директор лондонского «Арсенала» Эду вспомнил разговор с Деку — агентом бразильского нападающего Рафиньи, который этим летом перешёл из «Лидса» в «Барселону».

«Деку всегда говорил мне, что Рафинья хочет перейти только в «Барселону». Новые подписания? Мы должны быть готовы», — приводит слова Эду Sky Sports.

25-летний Рафинья перешёл в «Барселону» за € 58 млн, подписав контракт с командой на пять лет. Нападающий принёс своему клубу победу в товарищеском матче с мадридским «Реалом» (1:0). Сообщалось, что Рафинью также хотели подписать клубы английской Премьер-лиги (АПЛ).

На днях лондонский «Арсенал» заключил трёхлетнее соглашение с полузащитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко, который уже дебютировал за команду в контрольной игре с «Челси» (4:0).