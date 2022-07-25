В «Торпедо» сообщили, что не будут обращаться в ЭСК по итогам матча с «Динамо»

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, что клуб не будет обращаться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по работе арбитра Владислава Безбородова в матче с «Динамо» (0:4) в 2-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Момент с назначением первого пенальти — очень сложный. На эмоциях, когда посмотрел повтор по телевизору, показалось, что его не было. Но когда приехал в офис и полностью посмотрел всю картину, как это было на VAR, понял — одиннадцатиметровый был. На то Карасёв и Безбородов и лучшие — правильно разобрали ситуацию. В ЭСК обращаться теперь не планируем. Первый эмоциональный всплеск у меня был, потому что по телевизору посмотрел. К остальным моментам, как и к назначению первого пенальти, вопросов нет. Вопросы есть только к нашей команде», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 25 июля 2022
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