Эду — о трансфере Зинченко: переход планировался ещё полгода назад. Рады, что он с нами

Технический директор и бывший игрок лондонского «Арсенала» Эду признался, что трансфер Александра Зинченко в команду планировался ещё полгода назад.
«Мы так рады, что Зинченко здесь с нами, потому что он игрок, на которого мы действительно были нацелены. Это игрок, который, по нашему мнению, обладает характеристиками и качествами, которые наверняка повысят наш уровень в команде.
Трансфер Зинченко был запланирован ещё шесть месяцев назад, чтобы наилучшим образом понять, как Микель Артета действительно хочет играть.
Микель, конечно, знает его больше, чем кто-либо, потому что они работали вместе в «Манчестер Сити». Он знает только о его качествах, как футболиста, но и как личности. Для нас важно иметь в команде такого игрока, как Александр», — сказал Эду в интервью Sky Sports.
Напомним, что переход Зинченко обошёлся «канонирам» примерно в € 35 млн.
- 25 июля 2022
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