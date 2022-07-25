В «Генке» отреагировали на информацию о желании «Зенита» подписать защитника Лукуми

В бельгийской «Генке» опровергли возможные переходы с «Зенитом» о переходе защитника Джона Ханера Лукуми Бонильи.

«Всё это лишь трансферные слухи. Невозможно отвечать на каждое сообщение об интересе к тому или иному игроку», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в подписании 24-летнего футболиста сборной Колумбии. Лукуми выступает за «Генк» с 2018 года. С тех пор защитник в 135 матчах забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

В 2019 году Лукуми дебютировал за основную сборную Колумбии. В пяти матчах национальную команду футболист не отметился результативными действиями.