Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Генке» отреагировали на информацию о желании «Зенита» подписать защитника Лукуми

В «Генке» отреагировали на информацию о желании «Зенита» подписать защитника Лукуми
Комментарии

В бельгийской «Генке» опровергли возможные переходы с «Зенитом» о переходе защитника Джона Ханера Лукуми Бонильи.

«Всё это лишь трансферные слухи. Невозможно отвечать на каждое сообщение об интересе к тому или иному игроку», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в подписании 24-летнего футболиста сборной Колумбии. Лукуми выступает за «Генк» с 2018 года. С тех пор защитник в 135 матчах забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

В 2019 году Лукуми дебютировал за основную сборную Колумбии. В пяти матчах национальную команду футболист не отметился результативными действиями.

Новость по теме
В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Генка» Лукуми
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022