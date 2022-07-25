Созин: ЦСКА весной и сейчас – это разные команды по классу
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Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался об изменениях в игре московского ЦСКА по сравнению с весенней частью сезона-2021/2022.
«Удивительное дело: ЦСКА на предсезонном турнире и сейчас – две разные команды. Настолько яркая разница в движении, понимании – будто с командой что-то произошло. Не хочу сказать, что ЦСКА – претендент на золото, по двум турам не судят. Но ЦСКА весной и сейчас – это разные команды по классу. Может, к Федотову подъедут ещё подъедут ребята, и тогда станет еще интереснее», — рассказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
ЦСКА после двух туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) является единоличном лидером турнирной таблицы с шестью очками. Подопечные Владимира Федотова обыграли «Урал» и «Сочи».
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