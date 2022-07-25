Аленичев: пока рано оценивать работу Абаскаля

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение относительно работы нынешнего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.



«Пока рано оценивать работу Абаскаля. Можно сказать, что провалили матч в Санкт-Петербурге, но при этом одержали впечатляющую победу во втором туре. Думаю, какую-то оценку ему можно дать только после туров десяти. Наверное, как и все болельщики «Спартака», нахожусь под впечатлением от победы над «Краснодаром». Игра была хорошей, особенно классно провели второй тайм, «Спартак» был на голову сильнее соперника», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».



Под руководством Абаскаля московский «Спартак» занимает второе место в РПЛ с четырьмя очками после прошедших двух туров.